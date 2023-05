Al comune di Erve 500.000 euro per la sostituzione delle reti paramassi

Importante finanziamento da parte di Regione Lombardia

“Con celerità procederemo al conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva”

ERVE – Regione Lombardia ha recentemente assegnato al comune di Erve un contributo di 500.000€ per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio da caduta massi. L’intervento prevede la sostituzione di reti paramassi ormai obsolete con reti di nuova generazione che garantiranno più protezione e maggior sicurezza al fondo valle abitato.

“Ringrazio Regione Lombardia per questo importante contributo – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Nelle prossime settimane procederemo con celerità al conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva a cui seguirà la gara per l’assegnazione dei lavori”.