Al Lavello per degustare vini, buon inizio per l’evento solidale di Ais

CALOLZIOCORTE – Nonostante i capricci del meteo, poi il cielo si è aperto e questa mattina (domenica 8 settembre) ha preso il via l’evento benefico “Senza sprecare una goccia per… Ail”.

L’appuntamento, organizzato nella splendida cornice del monastero del Lavello, vede in cabina di regia l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) di Lecco in collaborazione con il comune di Calolziocorte e la Fondazione Lavello.

“L’idea è quella di creare un grande evento in una cornice stupenda da poter riproporre anche in futuro – ha detto Rossella Ronzoni, delegata Ais Lecco -. Abbiamo creato un percorso di degustazioni che coinvolge tante realtà di livello nazionale. Abbiamo cominciato questa mattina e fino al tardo pomeriggio (ore 19 l’ultima entrata) si potranno degustare vini con sommelier professionisti e cantine, è presente anche una parte food con prodotti locali”.

La giornata prevede masterclass e una conferenza sul tema “L’importanza della ricerca clinica nei tumori e l’impegno di Ail sul territorio”. L’evento, infatti, serve a raccogliere fondi per l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail) ed è finalizzato al Progetto per l’attivazione di una borsa di studio per un Data Manager afferente alla struttura di Oncologia medica dell’Asst di Lecco.

“Ci auguriamo che anche nel pomeriggio ci sia una buona affluenza di gente perché è una bella iniziativa con una finalità benefica – ha concluso Rossella Ronzoni -. Le adesioni da parte delle aziende sono state moltissime con vini di grande qualità. Chi vorrà venire alla degustazione troverà più di 65 aziende e qualcosa come 400 bottiglie in una location spettacolare. Ringraziamo la Fondazione del Lavello che ci ha permesso di allestire qui la nostra manifestazione e speriamo che il pubblico risponda positivamente in modo da farlo diventare un appuntamento fisso”.

