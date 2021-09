I bambini fino a 14 anni potranno vendere e scambiare giochi che non usano più

Il mercatino sarà aperto dalle 14 alle 18, per partecipare è necessario iscriversi

CALOLZIOCORTE – Un’iniziativa aperta a tutti i bambini con età massima di 14 anni. Lo scopo della manifestazione e quella dello scambio, esposizione e vendita di materiale usato appartenente al mondo ludico dei bambini (giochi, libri, giornalini, figurine, ecc…).

Domenica 26 settembre, al Lavello, torna con la 5^ edizione il Mercatino Baby – Il mercatino dei bambini organizzato dalla Pro Loco di Calolziocorte. Il materiale dovrà essere presentato funzionante, pulito e in buono stato. Ad ogni espositore verrà assegnato uno spazio da autogestire con tavolini, seggiole o coperte disposte per terra (tale materiale e a carico dei partecipanti).

L’assegnazione dello spazio ai partecipanti avverrà a partire dalle ore 13.00 e la disposizione sarà gestita dai funzionari della Pro Loco di Calolziocorte in base all’ordine di arrivo presso il Piazzale dei Marinai. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione presso la sede della Pro Loco Calolziocorte in in via F.lli Calvi (martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12) o al numero 392 4145664. L’iscrizione dovrà essere presentata dalla persona adulta responsabile del bambino. Per la partecipazione si richiede la sottoscrizione della tessera associativa al costo 10 euro (in caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa).

Il mercatino sarà aperto domenica 26 settembre dalle ore 14 fino alle ore 18 sul lungolago del Lavello a Calolziocorte.