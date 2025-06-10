Al Memorial Cannavò-Redaelli… una foto che nasce dal cuore

Il sentito ricordo del figlio Alessandro Staffelli da parte di mamma Gigliola

MONTE MARENZO – In un tempo in cui accadono troppe cose brutte, storie come questa meritano visibilità. Perché ricordano quanto l’umanità, la memoria e la gentilezza possano ancora fare la differenza.

Durante il 15° Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli, organizzato con passione dalla Polisportiva di Monte Marenzo, un episodio ha commosso e stupito tutti i presenti. Prima delle premiazioni, Gigliola, madre del dottor Alessandro Staffelli a cui è intitolato uno dei premi del torneo, ha voluto ricordare suo figlio con parole che hanno toccato il cuore di tutti.

“Mio figlio diceva: ‘Se nella vita non aiuti chi ha bisogno avrai vissuto inutilmente’. Eventi come questo aiutano i ragazzi a crescere bene”, ha detto prima di un gesto tanto semplice quanto profondo che ha dato corpo a quelle parole.

Giorgio Muttoni, 9 anni, giocatore della Futura 96 di Lecco, si è avvicinato timidamente alla signora Staffelli. Le ha chiesto una foto insieme per ricordare Alessandro. Uno scatto nato dal cuore che racconta più di mille parole cosa significa davvero fare sport: educare, unire, lasciare un segno. Durante questa manifestazione sportiva lo spirito del dottor Staffelli era presente.

Il memorial ha coinvolto 40 squadre di 23 società, per un totale di 380 giovani calciatori, dai nati nel 2014 fino ai piccolissimi del 2019. Alcune formazioni erano miste: una testimonianza concreta che lo sport è di tutti e per tutti.

“Un autentico grazie va a tutti i ragazzi che hanno trasformato questo evento in un successo straordinario, grazie vivamente a tutti i genitori, i nonni, veri protagonisti sugli spalti, agli allenatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del torneo di calcio, il cui successo è dovuto al loro impegno e alla loro dedizione” hanno concluso Renato Caroli, presidente della Polisportiva, e Angelo Fontana, responsabile area sociale.