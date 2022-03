All’istituto Rota un concorso per riflettere sulla violenza contro le donne

Nella mattinata di oggi, in aula magna, la cerimonia di premiazione

Premiati i lavori di Richard Meoli, Clara Motta e Francesca Ravasi

LECCO – Si è svolta oggi, giovedì 24 marzo, la premiazione del concorso proposto nei mesi scorsi all’istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Un momento, quello di oggi, che rappresenta il giusto riconoscimento al lavoro che è stato svolto da tutti i ragazzi – ha detto il dirigente Maurizio Canfora -. Una iniziativa che verrà proposta anche nei prossimi anni con la speranza che la partecipazione sia ancora maggiore. Voglio sottolineare come tutti i partecipanti siano da considerarsi vincitori, ma mi fa particolarmente piacere che il primo premio sia stato assegnato a un ragazzo che ha saputo interpretare e fare riflessioni in modo originale su un tema così importante”.

Sono state 19 le classi che hanno partecipato al concorso, circa il 50% di quelle da cui è costituito l’istituto Rota e l’augurio è che l’anno prossimo partecipino tutte: “E’ importante che la riflessione su questo tema riguardi tutti gli studenti”.

Alla cerimonia organizzata nell’aula magna erano presenti anche il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi, l’assessore Cristina Valsecchi e la presidente del consiglio d’istituto Annabella Brumana. Gli autori dei primi tre lavori premiati hanno presentato i loro testi e poesie. Il primo premio è stato vinto da Richard Meoli (3E LSA) con “The perfect…” un dialogo tra due dj, un ragazzo e una ragazza, di un programma radiofonico che offrono spunti di riflessione sul tema della violenza contro le donne. Secondo posto per Clara Motta (5H LSU) con “E’ l’amore a tenerci in vita” e terzo posto per Francesca Ravasi (classe 5F LSA) con “Su un piedistallo o inginocchiata”.