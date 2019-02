Amministrazione e parrocchie insieme per aiutare le persone in difficoltà

Tutti i cittadini sono invitati al pranzo in compagnia. A seguire lo spettacolo dell’Ucoolelensemble

VERCURAGO – L’Amministrazione Comunale, con la commissione Politiche Sociali, e le parrocchie di Vercurago invitano tutti i cittadini e i rappresentanti delle Associazioni alla quarta edizione della Giornata della solidarietà che si svolgerà domenica 17 marzo all’oratorio di Vercurago.

Sarà un’occasione per trascorrere una domenica in compagnia e raccogliere fondi che, attraverso i servizi sociali e le parrocchie, saranno destinati ai bisogni immediati delle persone in difficoltà.

Alle ore 12.30 il pranzo insieme che sarà seguito da uno spettacolo musicale. Un concerto di ukulele che vedrà protagonisti il gruppo musicale Ucoolelensemble di Oggiono.

Le iscrizioni al pranzo (costo 15 euro adulti, 8 euro bambini) si raccolgono presso il bar dell’oratorio o il comune entro il 15 marzo.