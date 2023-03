Alpini di Calolzio e Lilt, un binomio che parla di solidarietà

In 50 tra Alpini, famigliari e amici al tradizionale pranzo annuale del gruppo Pippo Milesi

Continua il rapporto di amicizia con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, donato un assegno frutto delle attività dell’anno

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Alpini di Calolziocorte “Pippo Milesi” si è ritrovato oggi, presso il ristorante Tabula Rosa di Calolzio, per il tradizionale pranzo annuale. Una cinquantina tra Alpini, famigliari e amici hanno partecipato all’appuntamento conviviale. Presenti anche il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi e il coordinatore Alpini Valle San Martino Stefano Casetto.

Di particolare importanza la consegna dell’assegno alla presidente della Lilt Lecco dottoressa Silvia Villa: “Ormai da parecchi anni cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo a questa associazione – ha detto il capogruppo Claudio Prati affiancato dai vice Valentino Mainetti ed Egidio Bonacina -. Il ricavato di alcune iniziative che portiamo avanti durante l’anno, tra cui la tenda della solidarietà della notte di Natale, lo devolviamo alla Lilt di Lecco”.

“Noi facciamo da tramite con il reparto di oncologia dell’ospedale di Lecco – ha detto la dottoressa Silvia Villa, oncologa in pensione e presidente della Lilt Lecco -. Facciamo in modo di aiutare in modo diretto il reparto di oncologia e, grazie anche a questi soldi, cerchiamo di fare quello che è più utile in un dato momento”.

Una bella festa per gli Alpini di Calolzio che si è conclusa con il consueto taglio della torta.