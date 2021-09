Alpini di Calolzio: taragnata e festa per i cent’anni della sezione di Bergamo

Successo per l’iniziativa di sabato scorso al parco di via Marconi

15 chili di polenta distribuiti, tutto il ricavato come al solito sarà devoluto in beneficenza

CALOLZIOCORTE – 15 chili di polenta e un’affluenza sopra le aspettative: successo per la taragnata organizzata dal gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte, sabato scorso, presso il parco di via Marconi dedicato alle Penne Nere.

“Visto l’esito positivo dell’iniziativa l’augurio è quello di ritrovarci il prima possibile per un nuovo appuntamento – ha detto il vice capogruppo Valentino Mainetti -. Dopo il periodo difficile che tutti abbiamo trascorso, siamo tornati tra la gente con questa taragnata che ha riscosso un buon successo. Un’iniziativa che vuole guardare al futuro con fiducia e poi, come sempre, non va dimenticato l’aspetto solidale con tutti i fondi raccolti che saranno devoluti in beneficenza”.

Per il gruppo di Calolzio è stata l’occasione per celebrare anche il centenario della sezione Ana di Bergamo: alle 16, dopo l’alzabandiera, il momento più solenne della giornata di festa con il sindaco e Alpino Marco Ghezzi ha letto il messaggio del presidente della sezione orobica.

(Un ringraziamento a Giorgio Toneatto per il servizio fotografico)