Alpini Val San Martino. Dopo due anni torna il campo scuola rivolto ai ragazzi

Aperte le pre-iscrizioni, appuntamento a Monte Marenzo dal 16 al 19 giugno

“Aiutare i bambini a superare questo difficile momento e tornare a una situazione più vicina alla normalità”

VALLE SAN MARTINO – Dopo due anni di inattività a causa dell’emergenza sanitaria, i Gruppi Alpini della Val San Martino hanno deciso di ritornare a organizzare il tradizionale Campo Scuola rivolto a ragazzi e ragazze.

“Viste anche le richieste già pervenute e al fine di aiutare i bambini a superare questo difficile momento che ha visto la sospensione di varie attività e cercare di tornare a una situazione più vicina alla normalità, abbiamo deciso, nel rispetto delle normative vigenti, di

organizzare la 6^ edizione del campo scuola “Rispetto e Natura”, rivolto ai ragazzi di 4^ e 5^ elementare e di 1^ media, coinvolgendo anche ragazzi adolescenti dei vari paesi” ha spiegato il coordinatore Alpini Valle San Martino Stefano Casetto.

Il campo scuola si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022 nel territorio del comune di Monte

Marenzo, presso il parco Penne Nere: “L’obiettivo è quello di far vivere i ragazzi quattro giorni in un campo tenda attrezzato con i servizi essenziali, lontani dalle comodità e dagli oggetti superflui (cellulare, videogiochi, computer, play station), di cui i ragazzi oggi non riescono a fare a meno. Sarà così possibile insegnare ai ragazzi a convivere con regole e disciplina, l’assumersi le proprie responsabilità, oltre alla tutela del territorio e, in particolare, i valori alpini della comunità, della fratellanza, della Patria e del volontariato”.

Il campo scuola si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid. E’ già possibile effettuare la pre-iscrizione da consegnare agli organizzatori entro il 23 aprile 2022. Di seguito la locandina con tutte le informazioni e i riferimenti da contattare per avere ulteriori chiarimenti (www.camposcuolavalsanmartino.it).

LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI PER IL CAMPO SCUOLA 2022