Amministrazione, associazioni, Ausm e Silea insieme nella giornata del Verde Pulito

Il gruppo si ritroverà domenica 15 maggio davanti al Dancing Lavello

Pulizia generale delle zone più soggette ad abbandono di rifiuti: “Chi ama Calolzio è ben accetto”

CALOLZIOCORTE – Anche l’amministrazione comunale di Calolziocorte, in occasione della giornata del Verde Pulito indetta da Regione Lombardia, ha chiesto alle associazioni del territorio di Calolziocorte di dedicare la mattina di domenica 15 maggio a un intervento di pulizia generale delle zone meno frequentate e più soggette ad abbandono di rifiuti.

“Con il vicesindaco Aldo Valsecchi ho contattato le associazioni della città per creare un gruppo e partecipare all’iniziativa lanciata da Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Cristina Valsecchi -. I cittadini che volessero partecipare alla mattinata di pulizia possono presentarsi al punto di ritrovo e riceveranno la dotazione per poter unirsi al gruppo e lavorare in sicurezza”.

Il ritrovo è stato fissato al Lavello di fronte al Dancing alle ore 8.30, dove sarà distribuito anche tutto il materiale (giubbetti, guanti, pinze ecc.). Subito dopo i volontari, cui potranno aggiungersi anche cittadini volenterosi, si distribuiranno nelle varia zone selezionate. L’obbiettivo di questa iniziativa, organizzata col contributo di Silea e Ausm, è duplice: da un lato andare a ripulire gli angoli più nascosti e oggetto di abbandoni, dall’altro sensibilizzare la popolazione, o almeno quella parte di essa che ancora si comporta incivilmente, a un maggior rispetto del territorio e dell’ambiente in cui viviamo. Come dice lo slogan, chi ama Calolzio è ben accetto.

“Si ringraziano tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, che verrà ripetuta anche nei prossimi anni”.