Ecco il calendario per il ritiro dei nuovi sacchi

Lo scopo è quello di abbattere la quota di rifiuti indifferenziati

CALOLZIOCORTE – A partire da gennaio 2022 anche a Calolziocorte, così come già avvenuto in altri comuni lecchesi, verrà attivato un nuovo modello di raccolta differenziata che prevede l’introduzione del “sacco rosso” in sostituzione di quello “trasparente”. Lo scopo è quello di abbattere ulteriormente la quota di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna famiglia e attività sul territorio.

Per il conferimento di pannolini e/o ausili sanitari assorbenti (pannoloni, traversine) – no assorbenti femminili, no traversine animali – verranno consegnati appositi sacchi azzurri dotati di codice identificativo. Gli appositi sacchi aggiuntivi andranno usati esclusivamente per il conferimento di pannolini e ausili sanitari assorbenti e andranno esposti lo stesso giorno del sacco rosso.

Per dubbi o informazioni su quali rifiuti da inserire nei vari sacchi e contenitori è possibile accedere alla pagina web del servizio “ABC dove lo butto” di Silea Spa. E’ inoltre possibile scaricare l’App “Differenziati” di Silea. Per maggiori informazioni visita il sito www.sileaspa.it sezione “misurazione puntuale”.