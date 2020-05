Anche a Calolzio riparte il mercato, tutto pronto per consentire l’accesso in sicurezza

Domani, 12 maggio, torna il mercato al Lavello

Accesso consentito a un solo componente della famiglia

CALOLZIOCORTE – Domani, martedì 12 maggio, il mercato (al momento per i soli banchi alimentari) riaprirà anche a Calolziocorte. L’amministrazione ha allestito la zona del Lavello per consentire agli utenti l’accesso in sicurezza: come prevedono le normative è stato creato un unico punto di accesso, dove verrà misurata la temperatura a tutti, e uno di uscita.

L’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, sarà consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani e in numero doppio rispetto ai banchi presenti.