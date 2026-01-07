Anche la Polisportiva Monte Marenzo si unisce al cordoglio per i giovani morti a Crans-Montana

Oggi un minuto di silenzio nelle scuole italiane

“Ci uniamo al loro dolore, affinché il ricordo di questi ragazzi rimanga vivo nei nostri cuori”

MONTE MARENZO – In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica e di tutta la Polisportiva Monte Marenzo area sociale è rivolto ai giovani che hanno perso la vita a Crans-Montana in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza, serenità e condivisione.

“Con il minuto di silenzio osservato nelle scuole e nella casa di Fabrizio Fontana desideriamo ricordare le giovani vittime ed esprimere la nostra sincera vicinanza alle loro famiglie, colpite da una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta – ha detto Angelo Fontana -. Nel raccoglimento e nel rispetto, ci uniamo al loro dolore, affinché il ricordo di questi ragazzi rimanga vivo nei nostri cuori e rafforzi il senso di comunità e solidarietà”.