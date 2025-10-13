Anche quest’anno si gioca per Telethon con la Polisportiva Monte Marenzo

Dopo galline, pecore, oche, cani e perfino il martello di Piero… torna l’indovinello solidale

La domanda: quanti ragazzi delle scuole del territorio compariranno

sulle pagine del calendario Telethon 2026?

MONTE MARENZO – Grande concorso per Telethon, vincere è un gioco da ragazzi! Torna, come ogni anno, il gioco organizzato da Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo area sociale.

“Decine di giovanissimi studenti e persone sensibili alle iniziative di solidarietà hanno prestato il loro volto per il Calendario Telethon 2026. La loro generosa partecipazione alla Maratona Telethon per raccogliere fondi in aiuto alla ricerca per contrastare gravissime malattie genetiche, ci hanno suggerito di lanciare un concorso a premi. Quest’anno bisogna indovinare quante persone compariranno sulle pagine dei 12 mesi del Calendario Telethon 2026 Un suggerimento? Date un’occhiata ai calendari degli anni scorsi”.

Si partecipa al concorso facendo uno o più pronostici versando un contributo di 1 Euro per ogni puntata. Quanto raccolto sarà interamente devoluto alla ricerca Telethon. Più puntate più possibilità di vincere. Chi indovina, o chi più si avvicina al numero esatto delle persone pubblicate, riceverà il primo premio. Alla seconda giocata migliore il secondo premio e così via. In caso di parità si procederà con l’estrazione a sorte. Le puntate si possono effettuare attraverso i volontari autorizzati Telethon e presso gli eventi promossi durante la campagna di raccolta delle donazioni. Le giocate si chiuderanno il 20 novembre 2025.

I premi

“Voucher valido per 2 persone pranzo/cena presso l’osteria Marascia” Calolzio Buono pranzo (Menu fisso) per due persone -Trattoria dei Cacciatori Morterone Buono spesa da 30 euro Conad di Calolzio Buono spesa da 30 euro – Conad di Calolzio Buono spesa Frutta e verdura presso – Rigamonti Frutta di Lecco Cesto Natalizio. Trancio Prosciutto crudo dolce. Salame Riva lungo un metro. Il Buon Panettone Maina di Telethon. Cesto Alimentare.

… non mancheranno altri premi a sorpresa: “Partecipa anche tu e dai una mano alla ricerca”. Alla distribuzione del Calendario Telethon 2026 chiunque potrà contare il numero delle persone pubblicate e confrontare il proprio pronostico. La proclamazione dei vincitori avverrà presso la sede della Polisportiva il 28 novembre 2025. Per informazioni Angelo Fontana 334 3623624.