LECCO – Continuano gli eventi di “App infanzia: appuntamenti sul territorio per l’infanzia” proposto dall’amministrazione comunale di Calolziocorte, dalla biblioteca “C. Cittadini” e dalla cooperativa Sineresi che si occupa della gestione dei servizi prima infanzia.

Le iniziative sono rivolte ai bambini dai 12 ai 36 mesi e il terzo appuntamento in calendario è previsto per sabato 11 giugno alle ore 10 presso l’Asilo Nido di via Padri Serviti con la lettura “Colori in natura” a cura della biblioteca e del gruppo educativo del Nido. Si concluderà la rassegna sabato 25 giugno ore 10 con lo spettacolo teatrale ”Corpo Lib(e)ro” a cura di Scarlattine Teatro/ Campsirago Residenza che si terrà presso il Monastero di Santa Maria del Lavello.

Inoltre, la biblioteca “C. Cittadini” e i lettori volontari Nati per Leggere propongono due nuovi incontri di letture animate dedicate ai bambini dai tre ai sei anni e alle loro famiglie. “Buona estate… di letture” è previsto per sabato 18 giugno alle ore 10 e martedì 12 luglio alle ore 20.30.

Per partecipare a tutti gli eventi occorre iscriversi telefonando in biblioteca al numero 0341 643820.