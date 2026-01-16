Arance della Salute 2026: da 30 anni Monte Marenzo è al fianco di Airc

Sabato 24 gennaio dalle ore 8.30 presso l’atrio del municipio ci saranno i volontari della Pol. Monte Marenzo

Saranno premiati con due sacchetti di arance due persone speciali per il paese: Aldo Ferri e Alessandro Valsecchi

MONTE MARENZO – Sabato 24 gennaio, dalle ore 8.30 fino a esaurimento scorte, presso l’atrio del municipio di Monte Marenzo la Polisportiva Monte Marenzo Area Sociale sarà presente, in collaborazione con il Comune, con i tradizionali sacchetti di Arance della Salute, a sostegno delle campagne di ricerca e cura dei tumori promosse da Airc.

La Polisportiva di Monte Marenzo Area Sociale è da sempre in prima linea nel sostenere iniziative di solidarietà e di attenzione alla comunità. Venerdì o lunedì mattina, alcuni volontari dell’Aido di Monte Marenzo porteranno un’arancia a tutti i bambini della scuola primaria e dell’infanzia, per sostenere la ricerca sul cancro.

Due iniziative benefiche speciali

“Quest’anno vogliamo valorizzare due persone speciali della nostra comunità. Il signor Aldo Ferri, 92 anni, residente a Monte Marenzo da 28 anni. Sabato 24 gennaio l’Area Sociale della Polisportiva, insieme al Sindaco Paola Colombo, si recherà presso la sua abitazione per rendergli omaggio e donargli un sacchetto di Arance della Salute. Aldo trascorre ancora oggi le sue giornate tra cruciverba, letture e sport in televisione perché, come dice lui, “Il cervello va sempre allenato”. Appena venuto a conoscenza del concorso della Polisportiva legato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – Toto Medaglie (Oro, Argento e Bronzo) ha voluto partecipare: il suo pronostico è di 15 medaglie totali”.

“Un sacchetto di Arance Airc anche per dire grazie di cuore ad Alessandro Valsecchi, nativo di Erve, che verrà premiato sabato mattina alle ore 9 presso il Comune – ha concluso Angelo Fontana -. Un piccolo gesto di grande riconoscenza per il nostro operatore ecologico, che ogni giorno svolge il suo lavoro con impegno, serietà e senso del dovere. Grazie alla sua presenza attenta e costante, le nostre strade sono più pulite e il nostro paese è più bello e accogliente. Un servizio prezioso che migliora la vita di tutti noi e che merita un sincero e sentito ringraziamento”.