Arance della Salute Airc: 29 anni di solidarietà a Monte Marenzo

Sabato 25 gennaio le arance saranno disponibili presso l’atrio del municipio

La Polisportiva Monte Marenzo area sociale ha previsto anche quattro consegne speciali

MONTE MARENZO – La Polisportiva di Monte Marenzo (Area Sociale) è in prima linea da 29 anni per sostenere le campagne di ricerca e cura dei tumori promosse dall’Airc e quest’anno metterà in campo ben quattro iniziative benefiche: “Unisciti a noi per fare del bene e sostenere la ricerca!”

Sabato 25 gennaio, tornano le Arance della Salute. Dalle ore 8.30 fino a esaurimento scorte, sarà possibile acquistarle nell’atrio del municipio di Monte Marenzo con un contributo di 13 euro per reticella. Per aggiungere un tocco di gusto saranno disponibili anche:

vasetti di miele al costo di 10 euro;

marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi) al costo di 8 euro.

Un’arancia per dire grazie: un semplice gesto di gratitudine

“La Polisportiva ha organizzato anche un momento speciale per valorizzare le realtà e le persone che tutelano la salute nelle nostre comunità – ha spiegato Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale -. Una reticella di Arance della Salute, in collaborazione con “Gli amici di Giusi” sarà donata sabato mattina alle ore 9.30 in via Giuseppe Mazzini Calolzio a Fabrizio Vatteroni, presidente dei Volontari del Soccorso di Calolzio, in riconoscimento del loro prezioso impegno. Una seconda reticella sarà donata dalla Uildm di Lecco a Enrico Donizetti di Monte Marenzo per i suoi 31 anni di servizio presso i Volontari del Soccorso. Il volontariato rappresenta un’importante attività rivolta al sociale, di cui il nostro paese ha sempre più bisogno. Questi volontari offrono servizi fondamentali alle nostre comunità, tra cui:

Trasporti in auto e ambulanza per assistenza alla persona;

Servizio di emergenza 118, H24, 365 giorni all’anno;

Presenza durante eventi e manifestazioni.

Un’altra reticella sarà donata alla signora Antonietta Panzeri, una delle più anziane cittadine di Monte Marenzo (95 anni). La signora Antonietta, nonostante l’età, è molto attiva e coltiva con passione un piccolo orto sul suo terrazzo, un’attività per lei molto gratificante. Infine, una reticella sarà consegnata lunedì 27 gennaio alle ore 12, al reparto di Cardiologia dell’ospedale di Lecco, per dire un grazie di cuore al primario, dottor Andrea Farina, ai medici e a tutto il personale, con l’augurio che possano proseguire con successo e soddisfazione il loro lavoro”.