Assemblea per l’Avis Calolzio, dopo il Covid si torna alla normalità

L’invito rivolto a tutti i soci è per domenica mattina presso il salone dei Volontari del Soccorso

La presidente Roberta Galli traccia il bilancio del 2022 e i programmi per i prossimi mesi

CALOLZIOCORTE – Assemblea annuale per l’Avis Calolzio domenica 26 febbraio alle ore 10 presso il salone dei Volontari del Soccorso in via Mazzini. Durante la riunione, come da tradizione, la presidente Roberta Galli provvederà a tracciare il bilancio delle attività dell’ultimo anno e parlerà dei programmi futuri.

Come negli anni pre-Covid, l’Avis ha ricominciato il 2022 con la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte per la “Settimana dei Valori” e per la prima ha incontrato, sempre da remoto, gli alunni della scuola media di Torre de’ Busi; nell’occasione è stato proposto ai ragazzi il concorso Avis: “#Failadifferenza”, un concorso libero di disegno, testo o elaborato digitale. In collaborazione con l’Avis Vercurago è stato organizzato anche un incontro in presenza le otto classi di quarta dell’istituto superiore “Lorenzo Rota” di

Calolziocorte.

Importanti appuntamenti si sono svolti in giugno, luglio e ottobre, preannunciati con

l’uscita del nostro periodico Avis News (nel 2022 è stata fatta un’unica uscita). Il 14 giugno si è tenuta la Giornata Mondiale della Donazione del Sangue e, come tutti gli anni, ormai da 5 anni a questa parte, sono stati raggiunti associati e non con i sacchetti del pane personalizzati Avis, distribuiti ai negozi di generi alimentari e alle panetterie della Valle San Martino. Iniziativa sposata quest’anno anche da tutte le Avis del Provinciale.

Sempre in occasione della Giornata Mondiale della Donazione di sangue si è svolto il 1° Torneo di Basket dell’Avis di Calolziocorte (“L’augurio è che possa essere il primo evento sportivo di una lunga serie”). Durante il periodo estivo l’associazione è stata presente anche sulle tavole delle feste organizzate dagli Oratori di Pascolo, Calolzio, Foppenico e Sala con i bicchieri personalizzati Avis. Inoltre, in luglio, dopo il periodo pandemico, è stata finalmente riproposta dalle Associazioni ervesi, la camminata “4 passi tra il verde e… i sapori di Erve”. Sempre a Erve è stata celebrata la Santa Messa in ricordo dei Soci Avis e Aido.

Tre gli eventi che hanno coinvolto l’associazione in ottobre, all’interno dell’iniziativa “Festeggiamo Insieme”, in collaborazione con il Gruppo Aido di Calolziocorte. In collaborazione con Admo Provinciale Lecco, è stata organizzata una serata testimonianza con la presenza di Lisa Panzeri (ricevente di midollo) e Francesca Pirovano (donante), con la presenza straordinaria di Marina Perego e Beatrice Bernasconi che hanno raccontato la loro malattia, il linfoma di Hodgkin, nel libro “Ne abbiamo pieni i Linfonodi”. La serata ha avuto come moderatore il dott. Gaetano Brambilla Pisoni. Numerose le persone presenti.

Celebrata anche la 58^ “Festa del Donatore” nella parrocchia Santissimi Cosma e Damiano di Sala. Dopo la messa, presso il salone dell’oratorio, si sono tenute le premiazioni dei donatori che hanno raggiunto traguardi importanti. Nel 2022 i premiati sono stati 83. Come lo scorso anno sono stati premiati in presenza gli avisini che hanno superato le 50 donazioni, gli altri hanno ricevuto il diploma di benemerenza a casa, mentre la spilla sarà possibile ritirarla in sede. Da sottolineare anche l’importante appuntamento aperto alla cittadinanza con la commedia teatrale “Sior Todaro Brontolon”, proposta dalla Compagnia di teatro “La Sarabanda” di Olgiate Molgora, messa in scena presso il teatro della scuola “Caterina Cittadini”.

A novembre, poi, sono stati premiati i migliori lavori degli alunni di seconda media che hanno partecipato al concorso Avis “#Failadifferenza”, e nell’occasione è stato presentato il Calendario Avis Calolzio 2023, realizzato con i disegni degli alunni partecipanti al concorso. Erano presenti gli esponenti della scuola: la professoressa Anna Bruna Frigerio e il professore Massimo Tavola, il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi e il vicesindaco Aldo Valsecchi. L’evento è stato allietato dalle musiche e dai canti dei ragazzi che seguono l’indirizzo musicale.

Avis Calolzio, insieme ad Aido, Volontari del Soccorso e Gruppo Alpini, ha partecipato alla Maratona Telethon con la “vendita” dei panettoni e pandori per la ricerca. Il nostro logo è presente anche sul calendario 2023 distribuito sul nostro territorio dalla Fondazione Telethon. Sempre a dicembre e sempre in collaborazione con il Gruppo Aido di Calolziocorte e Admo Lombardia, si è condivisa la proposta di dedicare una panchina della nostra Città al dono.

Attività futura

“Il futuro è già presente e le prospettive sono il ritorno alla normalità – ha detto la presidente Galli -. Abbiamo iniziato il nuovo anno con un dono: un defibrillatore laico per la Parrocchia di Sala e, grazie alla collaborazione del Gruppo Formatori dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, è stata presentata una dimostrazione pratica dell’utilizzo del Dae Laico (PAD). Per l’acquisto del defibrillatore il consiglio direttivo ha deciso di utilizzare i fondi ricevuti dai ristori Covid e da una donazione di un’importante azienda del lecchese, che nel 2022 ha festeggiato i sessant’annidi fondazione”.

L’associazione ha anche partecipato la scorsa settimana alla nuova edizione della Settimana dei Valori organizzata dalla scuola media dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. Dopo tre edizioni, quella di quest’anno si è svolta finalmente in presenza. Sempre quest’anno l’associazione è tornata nell’istituto “Caterina Cittadini” (gli incontri erano fermi dal maggio 2019). A tutti gli alunni (circa 200) è stato proposto il concorso Avis: “#C’èpostopertutti”, un concorso libero di disegno, testo o elaborato digitale, e anche per quest’anno, l’obiettivo è quello di utilizzare gli elaborati per la realizzazione del nostro calendario 2024. A marzo è previsto anche un incontro con le sette classi di quarta dell’Istituto Superiore “Lorenzo Rota”.

“Verranno poi proposte ai nostri donatori e alla cittadinanza le Serate sulla Salute in maggio e/o settembre. In merito al tema salute, la Comunale Avis di Calolziocorte ha concluso una convenzione con la Cab Srl, grazie alla quale i nostri donatori e i loro familiari di primo grado beneficeranno di uno sconto del 10%-20% su esami diagnostici, visite specialistiche e check-up. A breve inoltreremo le condizioni della convenzione a tutti i nostri iscritti. In occasione della Giornata mondiale della Donazione di Sangue (14 giugno 2023), torneremo, come ormai sei anni a questa parte, con i sacchetti del pane personalizzati Avis e proporremo un evento sportivo”.

Il periodo estivo avrà come location il comune di Erve, con la camminata, la festa delle associazioni ervesi e la Santa Messa. E ancora la presenza alle atre feste parrocchiali con un nostro cadeaux. In ottobre ci saranno l’iniziativa “Festeggiamo Insieme”, la Festa del Donatore e la Maratona Telethon. “Il calendario in programma è ricco e variegato, come ricca sarà la voglia di donare di ciascuno, infatti, tutto quanto la nostra comunale riesce ad organizzare è grazie all’impegno e alla donazione di ogni singolo donatore, per questo motivo si rinnova l’invito, a prendere contatto con la comunale via mail (aviscalolzio@gmail.com) per fissare l’appuntamento alla donazione, il motto che caratterizza l’anno 2023 è ‘#C’èpostopertutti’.