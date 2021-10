Associazioni “Cocci solidali” e “Lo Specchio” campioni di solidarietà

Le due realtà hanno effettuato importanti donazioni al Centro Diurno Disabili Rugiada

Amministrazione di Calolzio, operatori e cooperativa Ancora, Servizi sociali ringraziano

CALOLZIOCORTE – L’Associazione “Cocci Solidali” di Erve, e in particolare il presidente e il vice presidente, Bernardino Cornara e Morris Milesi, ma non di meno tutti i volontari dell’associazione: a loro va il grande grazie da parte della città di Calolzio per aver donato al Centro Diurno Disabili (Cdd) “Rugiada” un sollevatore, un grande cuscino per sedersi, altri utili oggetti e i loro simpaticissimi cocci (visibili alla pagina Facebook “I cocci solidali di Erve” esposti e in vendita sempre e solo a scopi benefici a Erve, il martedì, il sabato e la domenica).

Un grazie anche all’Associazione “Lo Specchio Aps”, nella persona del presidente Alberto Nava in rappresentanza di tutti i volontari (pagina Facebook “lospecchiocalolziocorte”) che ha donato nello scorso agosto al Centro Diurno Disabili sei sedie, due ventilatori da soffitto, due poltrone/sacco e un paravento. Questa donazione si aggiunge alle precedenti da parte dell’Associazione che ha natura di Onlus ed è nata a Calolziocorte nel 1990 da un’esperienza di volontariato, con finalità specifica di aiuto e sostegno alle persone diversamente abili.