Aurora boreale nel lecchese, le splendide immagini di Alex Manescu

Il fotografo di Missaglia ha documentato il fenomeno nella notte tra il 20 e il 21 gennaio

Il fenomeno è stato osservato tra il 20 e il 21 gennaio dopo un’attenta analisi delle condizioni atmosferiche. Le foto sono state scattate da Valcava

VALCAVA – Un cielo insolito ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, quando un’aurora boreale è stata osservata anche dalla Provincia di Lecco, un evento raro a queste latitudini. A documentarlo con una serie di scatti fotografici è stato Alex Manescu, fotografo amatoriale di Missaglia, che è riuscito a immortalare il fenomeno dalla zona di Valcava.

Le immagini, realizzate dopo un’attenta fase di studio e monitoraggio delle condizioni atmosferiche, mostrano le luci dell’aurora visibili anche sopra il territorio lecchese. Secondo quanto riferito dallo stesso Manescu, si tratterebbe di una delle manifestazioni più intense registrate negli ultimi decenni alle nostre latitudini, un dettaglio che rende l’evento ancora più significativo dal punto di vista scientifico e visivo.

“Ieri notte (20 gennaio, ndr) – spiega – ho avuto la fortuna di catturare alcune immagini dell’aurora boreale visibili dalla Provincia di Lecco, dopo una lunga ricerca e studio degli eventi atmosferici, un evento davvero raro e affascinante anche in questa zona”. Gli scatti, realizzati tra il 20 e il 21 gennaio, testimoniano un fenomeno che solitamente interessa aree ben più settentrionali e che solo in circostanze particolari riesce a spingersi fino al Nord Italia.

La comparsa dell’aurora boreale nel Lecchese, documentata dalle fotografie di Manescu, rappresenta così una rara occasione di osservazione per il territorio e un esempio di come la preparazione e la pazienza possano permettere di cogliere eventi naturali fuori dall’ordinario.