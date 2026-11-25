A Rossino incontro con due operatori del 112

Regole essenziali da seguire quando un’emergenza sanitaria irrompe tra le pareti di casa

CALOLZIOCORTE – Nei minuti che separano un malore dall’arrivo dei soccorsi si gioca ù spesso una partita decisiva. Saperli affrontare con calma e consapevolezza non è un’abilità riservata ai professionisti: è una forma di tutela alla portata di tutti, tanto più preziosa per chi vive solo o trascorre in casa buona parte delle proprie giornate.

Da questa convinzione nasce “ABC di primo soccorso”, l’appuntamento di Pillole di salute che Auser Leucum ha promosso nella frazione calolziese di Rossino. A condurre l’incontro sono stati Giovanni Spada e Claudio Valsecchi, operatori del 112, che hanno condiviso con i presenti le nozioni fondamentali per orientarsi di fronte a un’urgenza medica in ambito domestico. Folta la platea, vivo l’interesse con cui ha seguito l’intervento, segno di un interesse reale.

Accompagnare le persone anziane verso una maggiore consapevolezza della propria salute è parte integrante della missione di Auser. Al fianco dei servizi di trasporto sociale e di ascolto telefonico, l’associazione coltiva da tempo una vera cultura della prevenzione, fatta di incontri, informazione e occasioni di confronto che rendono ciascuno più autonomo e meno solo davanti agli imprevisti. Una vicinanza concreta, che si traduce in una quotidianità più serena e sicura.

L’iniziativa porta la firma di Patrizia Milesi, coordinatrice di Auser Calolzio, che ha potuto contare sulla collaborazione delle volontarie Monica e Margherita: a loro va il ringraziamento dell’associazione.