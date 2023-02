Auser. Ciclo di incontri “Vivande d’autore” e inaugurazione di due mezzi

Auser Progetto Essere propone il ciclo di incontri “Vivande d’autore”

Sabato 25 febbraio alle ore 10.30 inaugurazione di due nuovi mezzi nella sede di Calolziocorte

LECCO – Dopo la visita alla mostra “Bosch e un altro Rinascimento” a Palazzo Reale a Milano, che ha visto la partecipazione di ventiquattro persone, Auser Progetto Essere propone “Vivande d’autore”: un ciclo di incontri curato da Maria Grazia Zordan con la collaborazione di Simona Bartolena.

Se il cibo è parte essenziale dell’esperienza di ogni essere umano, in quanto fondamentale per la sopravvivenza, non stupisce che abbia costituito, da sempre, anche una fonte di ispirazione per gli artisti. Nel presentare il corso, Maria Grazia Zordan ha scritto “non vorrei si pensasse che, essendo il soggetto “cibo” molto usuale, persino banale, sia stato declinato solo da artisti di secondo piano… Non sarà affatto un corso “d’arte minore”: ritroveremo nomi altisonanti come quelli di Leonardo, Caravaggio, Veronese, Velazquez, Vermeer, Van Gogh, Dalì… solo per dirne alcuni”.

Il programma in dettaglio

Giovedì 23 febbraio – La rappresentazione dei cibi nell’arte, dall’antichità al Rinascimento a cura di M. Grazia Zordan;

Giovedì 2 marzo – Natura morta a cura di Simona Bartolena;

Giovedì 16 marzo – Banchetti tra sacro e profano a cura di M. Grazia Zordan;

Giovedì 23 marzo – La rappresentazione dei cibi nell’arte tra Ottocento e Novecento a cura di Simona Bartolena;

Giovedì 6 aprile – Bizzarrie culinarie a cura di Simona Bartolena

Sede degli incontri è l’aula bianca dell’ospedale Manzoni di Lecco, inizio ore 14.30. Iscrizioni entro 21 febbraio e contributo di partecipazione 30 Euro. La segreteria di Auser Progetto Essere è aperta al martedì e al giovedì, dalle 15 alle 17, presso la sede Auser in corso Monte Santo 12 a Lecco. (tel. 0341 252970). Se non diversamente specificato le iniziative sono rivolte ai soci e ai loro familiari, la tessera annuale Auser costa 15 Euro.

L’Auser Valle San Martino inaugura due nuovi mezzi

Nel maggio scorso Auser ha aperto la sede a Calolziocorte, in Villa De Ponti, sede della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. La scelta di Auser corrisponde all’importante richiesta di trasporti e accompagnamenti sociali di persone anziane e disabili oltre che alla richiesta di telefonia sociale per la lotta alla solitudine.

Per questo Auser ha partecipato al bando GAL quattro parchi Lecco-Brianza con un progetto di sostegno agli anziani giudicato positivo dal Bando Regionale ottenendo un contributo importante per acquistare in parte due nuovi mezzi. Auser ha inoltre ricevuto una donazione anche da parte di Acinque a copertura di altri costi delle auto. Con i nuovi due automezzi i volontari di Auser saranno il punto di riferimento delle fragilità degli anziani e delle persone con disabilità del territorio Gal quattro parchi Lecco-Brianza. Iniziativa di inaugurazione si terrà il giorno sabato 25 febbraio alle ore 10.30 presso Villa De Ponti (via Galli 48/A Calolziocorte).