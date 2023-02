Auser Valle San Martino, da oggi due nuovi mezzi per aiutare gli altri

Nella sede di Villa De Ponti a Calolzio l’inaugurazione di una Panda e un Doblò per il trasporto sociale

“L’obiettivo è tendere la mano a chi ha bisogno ma per farlo servono volontari, istituzioni e privati… C’è bisogno di tutti!”

CALOLZIOCORTE – Sono stati benedetti e inaugurati stamattina, sabato, presso la sede di Villa De Ponti a Calolziocorte due nuovi mezzi a disposizione dei volontari di Auser Valle San Martino. Un obiettivo raggiunto per un’associazione presente in tutta la provincia svolgendo un’opera sociale di volontariato fondamentale, specialmente dopo il terribile periodo del Covid.

Il presidente Auser Claudio Dossi, ringraziando la Comunità Montana nella figura del presidente Carlo Greppi e il comune di Calolzio nella figura del sindaco Marco Ghezzi, ha sottolineato la collaborazione fondamentale con tutte le amministrazioni della Valle San Martino (all’inaugurazione erano presenti il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo, il vice sindaco di Olginate Marina Calegari e il vice sindaco di Carenno Nicola Pigazzini).

“Grazie ai nostri preziosi volontari a cui va un grande applauso ci occupiamo principalmente del trasporto e accompagnamento protetto delle persone verso i luoghi di cura, oltre all’accompagnamento dei disabile e consegna spesa. Poi ci occupiamo della telefonia sociale per contrastare la solitudine delle persone anziane – ha spiegato Dossi -. Grazie proprio al sostegno delle istituzioni stiamo incrementando questo servizio di vicinanza e assistenza alle persone di tutta la Valle San Martino. E’ un lavoro che sta crescendo e che, a oggi, conta circa 15 volontari. L’obiettivo è tendere la mano a chi ha bisogno ma per farlo servono i volontari, oltre al supporto delle istituzioni e dei privati. C’è bisogno di tutti”.

Le due auto, entrambe con particolari caratteristiche, inaugurate stamattina sono state acquistate grazie a un bando del Gal Quattro Parchi (presidente Giacomo Camozzini) e al contributo di Acinque. Il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi, il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi e il vicepresidente dell’Ambito Aldo Valsecchi hanno sottolineato la delicatezza, l’attenzione e la professionalità con cui i volontari di Auser riescono a prestare la loro opera sociale.

Anche Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia, ha ricordato il grande valore della realtà Auser: “Vedere questi due mezzi ‘tatuati’ con i nomi di tutti i soggetti che hanno concorso a questa iniziativa dimostrano in maniera plastica una cosa importante: se vogliamo andare lontano dobbiamo viaggiare insieme. Grazie per l’impegno che mettete, un impegno non scontato e fatto di grande attenzione”.

Folta la presenza per il bel momento di festa, tra i presenti anche i ragazzi di Artimedia, numerosi volontari, numerose persone che usufruiscono dei servizi Auser oltre a Pinuccia Cogliardi, segretario generale dello Spi Cgil. L’arciprete di Calolzio don Giancarlo Scarpellini ha benedetto i due mezzi prima del taglio del nastro.