L’elenco di tutti i donatori che saranno premiati

L’Avis comunale quest’anno festeggia il 56° anno di fondazione

CALOLZIOCORTE – Quest’anno, come lo scorso anno, a causa dell’emergenza covid-19, il programma della Festa del Donatore sarà limitato alla sola giornata di domenica 17 ottobre, con la celebrazione della Santa Messa e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi (saranno premiati in presenza gli avisini che hanno superato le 50 donazioni, mentre gli altri riceveranno il diploma di benemerenza a casa, unitamente al nostro periodico Avisnews, mentre la spilla sarà possibile ritirarla in sede).

La ricorrenza sarà celebrata presso la parrocchia di San Lorenzo in frazione Rossino, con la Santa Messa delle ore 9.30 e a seguire le premiazioni degli avisini che si terranno in chiesa. Parteciperanno ai festeggiamenti, oltre ai soci donatori e simpatizzanti, le autorità locali, le consorelle e le associazioni della città.

I donatori premiati

Di seguito tutti i donatori premiati, in occasione del 56° anno di fondazione dell’Avis di Calolziocorte.