Avis Calolzio. Lionello Cattaneo eletto presidente per il mandato 2025-2028

Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione calolziese

Claudia Bolis assumerà l’incarico di Capogruppo del Gruppo di Erve

CALOLZIOCORTE – Si è svolto il primo Consiglio Direttivo della Comunale Avis di Calolziocorte, durante il quale i nuovi membri eletti hanno assegnato le cariche per il mandato 2025-2028.

Il Lionello Cattaneo è stato eletto presidente della comunale, dopo aver ricoperto il ruolo di Vice Presidente Vicario nei due mandati precedenti e avendo già ricoperto la carica di presidente in passato. Roberta Galli, presidente uscente, è stata invece eletta Vice Presidente Vicario, ruolo che garantirà una sua piena collaborazione su tutti i fronti, grazie alla sua esperienza come presidente uscente.

Manrico Antozzi è stato eletto Vice Presidente, ruolo che ricopre dopo aver gestito la carica di Tesoriere nei due mandati precedenti e un costante impegno negli interventi scolastici. Adelio Mapelli, figlio di Giovanni Mapelli, primo presidente e fondatore della Comunale, è stato eletto Tesoriere. Adelio Mapelli aveva ricoperto il ruolo di Vice Presidente nei due mandati precedenti.

Sabrina Magi è stata confermata nel ruolo di Segretario, carica che aveva già ricoperto nel mandato precedente. Inoltre, Claudia Bolis assumerà l’incarico di Capogruppo del Gruppo di Erve, che dal 2002 è parte integrante della Comunale Avis di Calolziocorte. Questo incarico sarà formalizzato nel prossimo Consiglio Direttivo.

All’inizio della seduta consiliare, i membri del Consiglio Direttivo hanno espresso il loro ringraziamento alla presidente uscente, donandole un bellissimo mazzo di fiori, per aver guidato l’Associazione con impegno e determinazione per otto anni, realizzando numerose iniziative sul territorio, nelle scuole e in collaborazione con le associazioni locali. Nel corso della seduta, sono stati accolti i due nuovi consiglieri Tarcisio Mazzoleni e Giovanni Scaglia, e sono stati formulati auguri di buon lavoro a tutti i membri del Consiglio.

L’elenco degli eletti del Consiglio Direttivo Avis Calolziocorte per il quadriennio 2025-2028

ANTOZZI MANRICO;

BOLIS CLAUDIA;

CATTANEO ALBERTO;

CATTANEO LIONELLO;

CATTANEO GIOVANNI;

CATTANEO MARIO;

FRIGERIO DARIO EDOARDO;

GALLI ROBERTA;

LA MARCA MIRKO;

MAGI SABRINA;

MAPELLI ADELIO;

MAZZOLENI TARCISIO;

NAVA MIRIAM;

ROSA PAOLO;

SALA ELEONORA;

SCAGLIA GIOVANNI;

TALARICO GIUSEPPE

Eletta alla carica di Addetto Contabile al Bilancio