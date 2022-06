Avis Calolzio, tante iniziative per la Giornata mondiale della donazione

Il 18 giugno un torneo triangolare di basket

Nei negozi della Val San Martino tornano i sacchetti Avis

CALOLZIOCORTE – L’Avis Calolzio torna in campo con alcune importanti iniziative in programma nel mese di giugno in occasione della Giornata mondiale della donazione del Sangue che si celebra martedì 14.

“Come come tutti gli anni, ormai da 5 anni, raggiungeremo in modo semplice, con l’alimento quotidiano (il pane), confezionato nei sacchetti personalizzati Avis Calolzio, tutti i nostri associati, le loro famiglie e i futuri donatori. Sono stati ben 12.000, i sacchetti di pane distribuiti ai negozi di generi alimentari, alle panetterie, ai fruttivendoli e alle cooperative (19 punti vendita in tutto) presenti nei comuni di Calolziocorte, Erve, Carenno, Monte Marenzo e Torre de’ Busi” spiega la presidente Roberta Galli.

Quest’anno l’iniziativa calolziese è stata sposata da tutte le Avis del nostro Provinciale. Sempre in occasione della Giornata mondiale della donazione, il 18 giugno, si terrà il primo torneo di basket dell’Avis di Calolziocorte: un triangolare tra Basket Calolzio, Basket Olginate e Basket Pescate, che vedrà come location il palazzetto dello sport del Lavello: “L’augurio è che sia il primo evento sportivo di una lunga serie”.

Infine, durante il periodo estivo l’Avis sarà presente con i bicchieri personalizzati sulle tavole delle feste organizzate dai vari oratori (Pascolo, Calolzio, Foppenico e Sala), oltre che alle feste estive di Erve.