Avis Calolziocorte celebra la creatività degli studenti con il calendario 2026

Presentazione del calendario in programma sabato 29 novembre

CALOLZIOCORTE – Presso l’atrio della scuola secondaria “Alessandro Manzoni” di Calolziocorte, il Consiglio Direttivo Avis di Calolziocorte presenta il calendario Avis 2026: “Il filo rosso che ci unisce”. L’evento, in programma sabato 29 novembre alle ore 10, è reso possibile grazie alla consolidata collaborazione con i docenti e il personale dell’istituto, che prosegue ormai da anni.

Il calendario, come quelli realizzati negli anni precedenti, è stato creato grazie agli elaborati degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte e dell’Istituto “Caterina Cittadini”, che hanno partecipato al concorso promosso dall’Avis di Calolziocorte dal titolo “Il filo rosso che ci unisce”.

Si tratta di un concorso libero di disegno, testo o elaborato digitale, promosso dalla Comunale in occasione della “Settimana dei Valori” e dell’intervento presso la scuola paritaria “Caterina Cittadini”, riservato agli alunni di seconda media dell’anno scolastico 2024/2025.

Il programma, della durata di circa un’ora, prevede la presentazione del calendario, la premiazione degli studenti che si sono distinti per la qualità e il significato dei loro elaborati e un intermezzo musicale a cura dei ragazzi dell’indirizzo musicale, alla presenza dei dirigenti scolastici, di una rappresentanza del Comune di Calolziocorte e dei membri del Consiglio Direttivo dell’Avis di Calolziocorte.