Avis Calolziocorte. “Serata Salute Gianluigi Frigerio” dedicata al diabete con la dott.ssa Claudia Addis

Appuntamento a venerdì 14 novembre alle 20:45

CALOLZIOCORTE – In programma la “Serata Salute Gianluigi Frigerio”, organizzata dall’Avis Calolziocorte in collaborazione con l’Associazione Lecchese per l’Aiuto ai Giovani con Diabete (AGD Lecco). L’incontro si terrà venerdì 14 novembre alle 20:45 presso il salone dell’oratorio San Michele di Foppenico, in piazza G. Verdi a Calolziocorte.

La serata sarà dedicata al tema “Diabete: lo conosci davvero?” e vedrà come relatrice la dottoressa Claudia Addis, pediatra e referente di diabetologia pediatrica presso l’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco.

L’evento si svolge in occasione della Giornata Mondiale del Diabete ed è inserito nel calendario della “Settimana Lecchese per il Diabete”, promossa dall’AGD Lecco dall’8 al 16 novembre.

Le serate del “Percorso Salute” organizzate dall’Avis di Calolziocorte compiono quest’anno 10 anni: la prima edizione risale a novembre 2015, con il dottor Orazio Valsecchi. Nel corso degli anni sono stati trattati numerosi temi, dalla cardiologia all’alimentazione, dal tumore al seno all’osteoporosi, dalla cefalea ai vaccini, dagli incidenti stradali all’uso degli antibiotici.