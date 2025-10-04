Avis e Aido di Calolzio festeggiano insieme 110 anni di storia

Il Gruppo Aido celebra il mezzo secolo di vita, mentre l’Avis ha raggiunto 60 anni

Le due associazioni pronte a festeggiare insieme gli importanti traguardi

CALOLZIOCORTE – Avranno inizio questo fine settimana i festeggiamenti del Gruppo Aido “Piero Villa” e della Comunale Avis “Giovanni Mapelli” di Calolziocorte: i due sodalizi ricordano quest’anno rispettivamente il 50° e il 60° anniversario di fondazione, e insieme rappresentano ben 110 anni di storia.

Il Gruppo Aid, sarà presente sabato 4 e domenica 5 ottobre con la tradizionale iniziativa “Una rosa per l’Aido”. Tutte le Sante Messe di sabato 4 e domenica 5 ottobre delle Parrocchie di Calolzio, Foppenico, Sala, Rossino e Pascolo saranno dedicate ai Donatori Aido di Calolziocorte e sul sagrato delle chiese i volontari Aido “offriranno” la rosa simbolo del Gruppo. Quest’anno la presenza dei nostri volontari sarà anche in piazza Vittorio Veneto nella mattinata di domenica 5 ottobre.

Sabato 11 ottobre alle ore 21, i festeggiamenti delle due associazioni, proseguiranno con un Invito a teatro. Presso il Salone della Scuola “Caterina Cittadini” di Calolziocorte, in piazza Regazzoni, verrà messa in scena dalla Compagnia “Teatroinsala” la commedia brillante: “Povero professore” (ingresso gratuito).

L’appuntamento teatrale messo in cantiere dalla Comunale Avis e dal Gruppo Aido di Calolziocorte, ormai giunto alla sua sesta edizione, è stato denominato Festeggiamo Insieme, per riprendere quanto era stato organizzato nell’aprile 2015 dalle due associazioni di volontariato, in occasione degli anniversari: 50° dell’Avis e 40° dell’Aido, festeggiati all’epoca con una serata con canti gospel e l’inaugurazione del parco Don Gnocchi.

Domenica 19 ottobre si terrà la tradizionale “Festa del Donatore” della Comunale Avis di Calolzio, che quest’anno festeggia il 60° anniversario dalla sua fondazione. Il programma prevede per la giornata di domenica 19 ottobre, la celebrazione della Santa Messa e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi.

Location della ricorrenza sarà, come ogni lustro, la chiesa arcipresbiterale “San Martino Vescovo” in Calolzio, con la Santa Messa delle ore 10.30 (ritrovo dei partecipanti previsto alle ore 10 sul sagrato della chiesa). Sempre in chiesa, al termine della Santa Messa, si terranno le premiazioni. Gli invitati saranno poi salutati con un light lunch a buffet presso l’oratorio “Maria Immacolata” di Calolzio.

Invitati alla “60esima Festa del Donatore” saranno, oltre ai soci donatori e simpatizzanti, le autorità locali, le consorelle e le associazioni della nostra Città.