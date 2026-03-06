Avis e studenti di Calolzio presentano il progetto “Il cuore giallo della donazione”

Gli alunni hanno realizzato degli origami a forma di cuore su cartoncino giallo

Il messaggio è semplice: il sangue non si versa con la violenza ma sì dona con amore

CALOLZIOCORTE – L’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e l’Istituto Paritario Caterina Cittadini, nell’ambito della settimana dei valori, su sollecitazione di Avis Comunale Calolziocorte, hanno sviluppato il progetto “Il cuore giallo della donazione”.

Nella giornata della Festa della Donna, in collaborazione con Amministrazione

Comunale, presso l’ingresso della sede municipale viene ospitata una installazione dal

titolo “Il cuore giallo della donazione – Il sangue non si versa con la violenza, ma si dona con amore”.

Gli alunni delle scuole di Calolziocorte hanno realizzato degli origami a forma di cuore su cartoncino giallo. Giallo perché è il colore del plasma, una parte preziosa del nostro sangue che tante donne e uomini scelgono di donare per aiutare chi sta male. Il messaggio di oggi è semplice: il sangue non si versa con la violenza ma sì dona con amore.

L’installazione è visitabile presso l’ingresso della sede municipale in piazza V. Veneto 13 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14.30 alle 17.30 – martedì dalle 8.30 alle 14.30 – giovedì dalle 9.30 alle 12.30.