Avis Vercurago promuove l’incontro “Mangiare bene, vivere meglio”

Mercoledì 7 ottobre alle ore 20.45 presso il salone all’ultimo piano dell’oratorio di Vercurago

Per l’occasione saranno ospiti la nutrizionista Maria Rosa Barreca e il biologo nutrizionista Giulio Ghirlandi

VERCURAGO – La cittadinanza è invitata al prossimo “Incontro con lo Specialista” promosso da Avis Vercurago con il patrocinio del Comune di Vercurago. La serata si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 20.45 presso il salone all’ultimo piano dell’oratorio di Vercurago (conferenza gratuita aperta a tutti, senza prenotazione).

L’incontro è intitolato “Mangiare bene, vivere meglio”, parleremo di alimentazione per tutti gli stili di vita, impareremo a capire come la nostra dieta condizioni i valori degli esami del sangue e tratteremo un tema molto interessante e attuale: la nutrizione per gli sportivi. Per l’occasione saranno ospiti la nutrizionista Maria Rosa Barreca e il biologo nutrizionista Giulio Ghirlandi.