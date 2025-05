Azalee della Ricerca. Grazie agli “Amici di Giusy” raccolti 6.050 euro contro il cancro

Domenica 11 maggio, a Calolziocorte, distribuite 320 piantine in occasione della Festa della Mamma

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte si è tinta di rosa per una causa nobile. Domenica 11 maggio , in occasione della Festa della Mamma, il gruppo “Amici di Giusy” è tornato in piazza con la tradizionale distribuzione dell’Azalea della Ricerca a sostegno dell’AIRC. Un appuntamento che, da ben 33 anni, rappresenta un momento di solidarietà concreta e partecipazione collettiva alla lotta contro il cancro.

Nella sola mattinata, sono state distribuite 320 piantine di azalea, raccogliendo 6.050 euro a favore della ricerca oncologica. Un risultato che conferma l’affetto e la fiducia che la comunità continua a dimostrare verso questa iniziativa, nata dal desiderio di contribuire in modo tangibile al progresso scientifico.

“Calolziocorte in fiore per la ricerca sul cancro”, recitava il messaggio degli organizzatori, sintetizzando il significato dell’iniziativa. Non solo i sostenitori storici, che ogni anno rinnovano il loro impegno, ma anche molte persone alla loro prima partecipazione hanno animato la piazza, alcune provenienti addirittura da fuori provincia. Segno che la solidarietà non conosce confini.

Dal 1992 a oggi, gli “Amici di Giusy” hanno raccolto complessivamente 352.000 euro destinati all’AIRC. Una cifra importante, frutto di dedizione, costanza e di una rete di volontari e cittadini che non smette di credere nel valore della ricerca.

Maristella Hoppler, anima del gruppo, ha voluto esprimere un ringraziamento sincero: “Desideriamo ringraziare di cuore tutti per il prezioso sostegno a questa importante manifestazione che unisce solidarietà, ricerca e comunità”.