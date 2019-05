Aperto il Bando “Giovani competenti nel sociale 2019”, presentazione al Centro adolescenti e giovani

Con Workstation e Cooperativa La Vecchia Quercia formazione e orientamento per giovani nell’ambito dei servizi sociali

CALOLZIOCORTE – La Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, all’interno del progetto Workstation 2.0 di Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, ricerca ragazzi e ragazze tra i 19 e i 26 anni in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e residenti in uno degli otto comuni del Polo Territoriale da coinvolgere in un’esperienza formativa, di sperimentazione e orientativa nell’ambito dei servizi sociali.

L’obiettivo principale del progetto è quello di facilitare l’incontro tra realtà del territorio e i giovani, favorendo la reciproca conoscenza e l’inserimento di questi ultimi in contesti in cui

mettere a disposizione le proprie competenze e acquisirne di nuove.

L’esperienza avrà una durata complessiva di 70 ore e si svolgerà in tutto il territorio della

Valle San Martino a partire da maggio 2019 fino a fine 2019. Per partecipare è necessario compilare il modulo on line di richiesta (reperibile sui siti: cooplvq.org e workstationsite.wordpress.com).

Tutti i documenti richiesti devono essere inviati entro mercoledì 15 maggio 2019. Nella settimana successiva alla chiusura delle candidature verranno organizzati dei colloqui individuali di selezione. Durante il colloquio si valuteranno la motivazione e le competenze dei giovani selezionati e, in relazione a ciò, si provvederà all’inserimento in una realtà del territorio.

Per maggiori informazioni è possibile partecipare al momento di presentazione del

progetto che ci sarà l’8 maggio alle ore 21 presso il Centro Adolescenti e

Giovani di Calolziocorte in corso Europa, 57 e/o contattare la referente del progetto: Alice Ponzoni, (Servizi Giovani e Adolescenti – Coop. Soc. La Vecchia Quercia) 331 1943493 – a.ponzoni@cooplvq.org.