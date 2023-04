Benessere visivo nei giovani studenti, un seminario al Monastero del Lavello

Il 4 maggio l’evento dedicato a docenti e genitori

CALOLZIOCORTE – La Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, con il contributo di Ottica Rolin e Hoya Lens Italia, organizza l’evento “Il benessere visivo nei giovani studenti”, un seminario di informazione e formazione dedicato ai docenti e genitori delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per saper riconoscere i problemi visivi nel bambino e prevenire disturbi di apprendimento L’appuntamento è giovedì 4 maggio alle ore 17 al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte.

Tenere sotto controllo la miopia, difetto visivo in crescita esponenziale negli ultimi decenni, è un problema di salute pubblica. L’OMS stima che il numero delle persone miopi nel mondo possa salire a 2,5 miliardi da qui a 10 anni, arrivando fino a 5 miliardi nel 2050: il 50% dell’intera popolazione mondiale. I bambini in età scolare e prescolare possono riscontrare disturbi dell’apprendimento di diverso tipo e alcuni di questi disturbi possono essere collegati a difetti visivi come la miopia. Il benessere visivo aiuta quindi il bambino a partecipare serenamente alla lezione, a non rimanere indietro, a socializzare con

spontaneità e vivere l’esperienza scolastica con positività, curiosità e ottimismo. Proprio per questo motivo la figura dell’insegnante diventa fondamentale per sapere riconoscere in giovanissima età eventuali disturbi visivi nel bambino e da qua l’importanza di una preparazione adeguata. Grazie a studi scientifici e alla fiducia di numerosi Professionisti della Visione oggi è possibile non solo correggere la miopia ma anche gestirne la sua progressione.

Per informazioni: segreteria@fondazionelavello.org; tel. 0341 11590101

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO