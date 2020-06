Boom di turisti per le pozze sul Gallavesa, arriva la navetta tra Calolzio e Erve

Costo di 2 euro a corsa, gratis i bimbi sotto il metro d’altezza

Il servizio navetta sarà attivo da domenica 14 giugno

CALOLZIOCORTE/ERVE – La grande affluenza di turisti a Erve, soprattutto attratti dalle pozze del torrente Gallavesa, aveva fatto sorgere nei giorni scorsi il problema dei parcheggi. Il piccolo paese di Erve, infatti, non è fisicamente in grado di aprile le porte a un grande flusso di auto come quello visto, complice il bel tempo, nei primi giorni di apertura dopo il lockdown.

Una volta esauriti i parcheggi, l’unica opzione del sindaco è stata quella di chiudere l’accesso e rimandare indietro le auto che si sono riversate nella frazione calolziese di Rossino con relativi problemi di soste selvagge. Per far fronte alla questione, al termine di un vertice tra i due comuni, si è deciso di istituire un servizio navetta tra Calolzio e Erve alla domenica che prenderà avvio dal 14 giugno (il servizio sarà annullato nelle domeniche di brutto tempo).

Comune di Calolziocorte, Comune di Erve e Pro Erve hanno deciso di attivare il servizio navetta. La Protezione Civile di Calolzio sarà presente in piazza Vittorio Veneto, a Calolzio, con una postazione di informazione invitando la gente a usufruire della navetta quando i parcheggi a Erve saranno terminati. La Polizia Locale di Calolzio sarà comunque presente per controllare eventuali parcheggi irregolari. L’assessore Cristina Valsecchi ha fatto sapere che l’idea della navetta è stata apprezzata dai commercianti di Erve per i quali il turismo, nei mesi estivi, è comunque una risorsa.

Il servizio messo in campo da Comune di Calolziocorte, Comune di Erve e Pro Loco di Erve ha un costo di 2 euro a corsa (gratis per bambini sotto il metro d’altezza).