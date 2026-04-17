Carenno, il 25 aprile la raccolta fondi a sostegno della “Vecchia Quercia”

Appuntamento il 25 aprile al centro sportivo di Carenno con un torneo solidale

La raccolta fondi è a favore del progetto promosso da Artimedia Striscia Gialla Oggiono

CARENNO – Una raccolta fondi a favore del progetto “2 AUTOmobili x l’AUTOnomia” avviata recentemente dalla cooperativa sociale “La Vecchia Quercia” promossa in occasione del torneo di calcio organizzato il 25 aprile dalla società Foppenico Calcio al centro sportivo di Carenno.

Passa dallo sport la solidarietà in favore del Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia Striscia Gialla di Oggiono e di persone anziane sul territorio. A sostegno della campagna promossa dalla cooperativa La Vecchia Quercia si inserisce infatti l’iniziativa solidale promossa da Luca Masetti, con il sostegno della Comunità Energetica MY Solaris ETS, presieduta da Arianna Perego. E’ proprio quest’ultima a sottolineare il valore del progetto: “Scopriamo insieme un luogo speciale, fatto di inclusione, attenzione alla persona e valori autentici. Il Servizio Artimedia rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà del territorio – come la cooperativa sociale La Vecchia Quercia, l’Impresa Sociale Girasole e il Comune di Oggiono – possa generare opportunità reali per le persone con disabilità. Con questa raccolta fondi vogliamo contribuire in modo tangibile a migliorare la qualità della vita dei beneficiari del servizio, garantendo loro maggiore autonomia negli spostamenti e una partecipazione ancora più attiva alla vita sociale”.

Le fa eco Mauro Muraca, tesoriere della Comunità Energetica MY Solaris ETS: “Iniziative come questa rappresentano pienamente lo spirito con cui operiamo: non solo promuovere sostenibilità energetica, ma anche generare valore sociale sul territorio. Essere parte di un progetto che ha un impatto diretto sulla vita delle persone ci rende orgogliosi e rafforza il senso di responsabilità verso la comunità. Crediamo che la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini sia la chiave per costruire un futuro più inclusivo e attento ai bisogni di tutti”.

Luca Masetti, promotore organizzativo dell’iniziativa, ripercorre la virtuosa collaborazione nata con la cooperativa Vecchia Quercia: “Ho iniziato a collaborare con loro nel 2023 con il progetto ‘Amicizia senza Barriere’, svolto presso il centro sportivo di Imbersago ‘L’Amico Charly’. È stata un’esperienza significativa, arricchita anche dalla partecipazione di ospiti come Luigi Pelazza della trasmissione ‘Le Iene’, Fabio Corti detto ‘Il Gatto’, ex portiere professionistico, e Don Andrea, parroco di Vercurago, che ha impartito la benedizione sottolineando l’importanza dell’impegno verso chi è più fragile. Il successo di ‘Amicizia senza Barriere’ ha portato alla realizzazione di una stanza fisioterapica per il CDD di Lecco. Quest’anno vogliamo proseguire su questa strada: insieme alla cooperativa e al territorio, ci siamo posti un nuovo obiettivo concreto, ovvero contribuire all’acquisto di due autovetture per il Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia Striscia Gialla di Oggiono, fondamentali per garantire il trasporto delle persone con disabilità. È un progetto che unisce sport, solidarietà e comunità”.

Grata di questa collaborazione Elena Mauri, coordinatrice SFA Artimedia Striscia Gialla: “A nome della cooperativa desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Arianna Perego, Luca Masetti, Mauro Muraca e ai ragazzi della comunicazione, Alessandro e Sara, per aver promosso e sostenuto questa importante iniziativa. Siamo profondamente grati per l’attenzione dedicata alle persone che seguiamo e alle loro esigenze quotidiane. Il supporto della comunità è fondamentale per continuare a offrire servizi di qualità e opportunità di crescita. Vi aspettiamo il 25 aprile a Carenno per condividere insieme una giornata di sport, solidarietà e partecipazione.”

Presso il Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia Striscia Gialla di Oggiono, persone adulte con disabilità partecipano quotidianamente ad attività educative e laboratoriali, accompagnate da un team dedicato composto da Elena Mauri, coordinatrice SFA Artimedia Striscia Gialla; Emiliana Lapertosa, responsabile Area Giovani e Adulti della cooperativa sociale “La Vecchia Quercia”; gli educatori e le educatrici Valentina Sala, Diego Pirola, Diego Paolino e Franca Dell’Oro e le volontarie e i volontari dell’organizzazione di volontariato Striscia Gialla.

Le attività in sede spaziano dal laboratorio di cucito alla cartotecnica, all’interno di un ambiente ricco di relazioni, crescita personale e inclusione sociale, dove ogni giornata è costruita attraverso condivisione, sorrisi e nuove opportunità.

La raccolta fondi rappresenta quindi un passo concreto verso una maggiore inclusione e autonomia per le persone con disabilità del territorio. L’invito è rivolto a cittadini, associazioni e imprese: partecipare significa contribuire a costruire una comunità più solidale e attenta ai bisogni di tutti.

Le offerte potranno essere versate sul conto corrente intestato alla cooperativa sociale “La Vecchia Quercia” presso la Banca Intesa Sanpaolo.

È possibile fare una donazione sulla piattaforma https://www.retedeldono.it/progetto/2-automobili-x-lautonomia oppure con bonifico bancario: IBAN: IT09 K030 6909 6061 00000008756.

Le donazioni effettuate tramite bonifico sono quindi detraibili fiscalmente.