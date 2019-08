Brinda alla vita: al Lavello un percorso di degustazione solidale

Presentato l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier

Appuntamento l’8 settembre nella cornice del monastero del Lavello

CALOLZIOCORTE – “Senza sprecare una goccia per… Ail”. Questo il titolo dell’evento in programma domenica 8 settembre nella splendida cornice del monastero del Lavello.

Oggi, venerdì, è stato presentato l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais) di Lecco in collaborazione con il comune di Calolziocorte e con la Fondazione Lavello.

“Anche con eventi come questo intendiamo rilanciare un luogo importante come il monastero del Lavello che, purtroppo, ultimamente è stato poco utilizzato – ha detto il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi -. Sappiamo che sarà una sfida difficile anche perché abbiamo ereditato problemi non indifferenti sia dal punto di vista gestionale che strutturale. Auguriamo comunque un buon lavoro al neo eletto consiglio di amministrazione della Fondazione”.

Quello voluto da Ais è un evento che guarda alla solidarietà: “Vogliamo comunicare il vino nei vari territori con una particolare attenzione alla solidarietà – ha detto Rossella Ronzoni, delegato Ais Lecco -. L’idea è quella di creare un grande evento in una cornice stupenda da poter riproporre anche in futuro. Si tratta di un percorso di degustazioni che coinvolge tante realtà di livello nazionale. Dalla mattina alla sera verrà allestito un banco di degustazione con sommelier professionisti e produzione, non mancherà nemmeno una parte food con prodotti locali”.

Durante la giornata saranno organizzate due masterclass e una conferenza sul tema “L’importanza della ricerca clinica nei tumori e l’impegno di Ail sul territorio“.

Da qui la finalità benefica che servirà a raccogliere fondi per l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail) e sarà finalizzato al Progetto per l’attivazione di una borsa di studio per un Data Manager afferente alla struttura di Oncologia medica dell’Asst di Lecco.

“E’ importante questo connubio tra volontariato, sanità e momento ludico – ha detto il dottor Antonio Ardizzoia, primario del dipartimento oncologico dell’Assi di Lecco -. E’ fondamentale riuscire a raggiungere le persone: la ricerca clinica ha fatto passi importanti e possiamo fare ancora molto, ma serve la ricerca e chiediamo aiuto in questo”.

A Carlo Nava, referente dell’Ail il compito di sottolineare una nota dolente: “Grazie a tutti per quello che state facendo e l’augurio è che la manifestazione abbia un grande successo, però mi preme fare un appello: l’associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari di cui soffriamo una carenza cronica”.

In chiusura l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi ha augurato un buon lavoro al nuovo neoorteCdA della Fondazione annunciando novità nelle prossime settimane: “Grazie a tutti per l’impegno e sono sicura che, quello dell’8 settembre, sarà un evento importante”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA