“Brrr…ividi”, Halloween in festa all’Oratorio di Foppenico

Laboratori creativi, giochi, musica e golosi premi

Appuntamento a venerdì 31 ottobre

FOPPENICO – Presso l’Oratorio di Foppenico si terrà “Brrr…ividi”, una serata a tema dedicata ai bambini e alle famiglie della comunità, il 31 ottobre. Un’occasione di condivisione e di festa, ricca di iniziative coinvolgenti e divertenti.

Alle 18:15 e alle 19:15 si svolgerà il laboratorio su prenotazione “Decora la tua zucca!”, accompagnato da un aperitivo “pauroso” al bar. I volontari dell’Oratorio prepareranno un menù a tema, con hamburger, hot dog, panini con pollo e opzioni vegane, zucchero filato, frittelle e caramelle.

La musica accompagnerà tutta la serata, con un’animazione dedicata ai bambini. Giochi, baby dance, karaoke e balli di gruppo renderanno l’evento ancora più divertente.

Alle 21, l’Oratorio ospiterà l’associazione locale Virtus in Ludis per un’esibizione a tema. Inoltre, grazie alla gelateria “C’era una volta”, verranno estratti cinque scontrini vincenti per aggiudicarsi altrettante vaschette di gelato da 5 kg, insieme ad altri premi a sorpresa.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Calolziocorte con il contributo di tutti i volontari del territorio.