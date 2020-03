Buone notizie dalla Rsa di Calolzio: “Situazione sotto controllo, si sta facendo un gran lavoro”

Casa Madonna della Fiducia, situazione sotto controllo

Intanto è stato dimesso don Giancarlo: “Siamo davvero felici”

CALOLZIOCORTE – In un periodo dove l’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova tutti noi, buone notizie arrivano dalla Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte che fa capo alla parrocchia di San Martino Vescovo. Nella piena trasparenza delle notizie che la struttura ha sempre fornito, in special modo dopo l’inizio dell’emergenza, il direttore Ivano Venturini ha dato un quadro positivo della situazione attuale all’interno della struttura calolziese.

“Lo dico timidamente perché tutti sappiamo quanto sia subdolo questo virus e credo che sia inutile fare previsioni, ma a tutela dei pazienti e delle famiglie posso dire che la situazione al momento è sotto controllo. Attualmente siamo provvisti di tutti i dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, visiere, tute, copricalzari…) per operare in piena sicurezza e per trattare eventuali situazioni sospette con un approccio preventivo e sicuro”.

Nella struttura, fin da subito, sono stati adottati tutti i protocolli per evitare il dilagare del virus: “Abbiamo procedurato tutto quanto e sono stati attivati tutti i protocolli previsti intervenendo in modo preventivo anche in caso di un piccolo sospetto e questo, finora, ha dato buoni risultati”.

Tra le iniziative è stato attivato un filo diretto tra gli ospiti della residenza e le famiglie: “La comunicazione con le famiglie per noi è tutto e, a maggior ragione in questa situazione, abbiamo attivato un filo diretto con le famiglie: le educatrici, attraverso i tablet, effettuano quotidianamente delle chiamate per consentire un’interazione tra ospiti e famiglie. Un aspetto importante che dal punto di vista psicologico sta dando risultati importanti”.

E poi un grazie a chi, nonostante il momento difficile, sta continuano il suo lavoro con impegno: “Rinnovo il mio attestato di stima verso tutti i collaboratori che in questa particolare situazione stanno dimostrando un attaccamento al lavoro e una professionalità veramente notevoli”.

Don Giancarlo Scarpellini dimesso dall’ospedale

Alle buone notizie che arrivano dalla Casa Madonna della Fiducia, se ne aggiunge un’altra particolarmente bella: don Giancarlo Scarpellini, l’arciprete di Calolziocorte, ricoverato un paio di settimane fa per il coronavirus, è stato dimesso dall’ospedale: “Ci voleva questa bella notizia – ha confermato il direttore Venturini -. Ci sentiamo quotidianamente, sta bene e siamo davvero molto felici che si sia ristabilito”.