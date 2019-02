Una mattinata di lavoro per una ventina di volontari delle due associazioni

“Ho visto tanta voglia di fare, ringrazio tutte le persone che si sono impegnate”

CALOLZIOCORTE – Protezione Civile e l’associazione Cacciatori Anuu di Calolzio al lavoro per ripulire il torrente Serta.

“E’ più di 20 anni che portiamo avanti questa iniziativa e quest’anno siamo felici della collaborazione con il gruppo di Protezione Civile con il comune – ha detto il presidente dei cacciatori Gian Lorenzo Carenini -. Abbiamo cominciato alle 7 di questa mattina, domenica, e abbiamo ripulito il tratto di torrente vicino all’oratorio. Settimana prossima saremo ancora al lavoro per fare pulizia nel terreno dove c’è il nostro campo di addestramento, in fondo a via San Rocco”.

Oltre una ventina di volontari appartenenti alle due associazioni hanno lavorato lungo il tratto di torrente nei pressi dell’oratorio di Foppenico ripulendolo dai rovi e dalle sterpaglie che si erano impadronite dell’alveo. Un’attività importantissima nell’ottica di prevenzione, soprattutto in caso di precipitazioni consistenti.

“Dopo la pulizia del torrente Gallavesa, tra Calolzio e Vercurago, è una soddisfazione essere riusciti a organizzare anche questo secondo intervento – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Un grosso ringraziamento a tutti i volontari che hanno lavorato questa mattina, grazie alla coordinatrice della Protezione Civile Sonia Mazzoleni e al presidente dei Cacciatori Anuu Gian Lorenzo Carenini“.

“E’ importante sottolineare che c’è molta voglia di fare e grande collaborazione tra le diverse associazioni – ha concluso Valsecchi -. Sono già in programma altri interventi per la pulizia di altri tratti del torrente Serta”.