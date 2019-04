La tradizionale rassegna di foto per San Martino

Ci sarà tempo fino a fine luglio per portare il materiale alla Proloco

CALOLZIO – Saranno i calolziesi di ieri e di oggi i protagonisti della tradizionale rassegna fotografica promossa dalla Proloco di Calolziocorte e che sarà allestita a novembre, per San Martino, in Comune. L’iniziativa è stata presentata oggi, sabato, presso la sede dell’associazione, alla presenza di Simona Bonacina, ‘neo presidente’ della Proloco, Giancarlo Papini e Antonio Rocchi, membri del direttivo.

La rassegna

“Come ogni anno per novembre vogliamo organizzare questa rassegna fotografica molto apprezzata e dedicata a Calolzio e ai calolziesi – ha sipiegato Bonacina – non è facile trovare temi nuovi ma poi ci è venuto in mente che avremmo potuto incentrare quella di quest’anno sui bambini. Cerchiamo quindi fotografie di bimbi calolziesi, dai primi del ‘900 a oggi e invitiamo la cittadinanza a mandare come di consueto il proprio materiale che, ricordiamo, sarà poi restituito alla fine dell’esposizione”.

Ad entrare nel dettaglio Giancarlo Papini: “L’ideale sarebbero foto di bambini dai 10 ai 12 anni, a cui vorremmo affiancare poi una fotografia da adulti, proprio per fare un confronto tra ieri e oggi. Quindi nell’esposizione avremo una foto della stessa persona da bambino e una foto da adulto. I soggetti dovranno ovviamente essere calolziesi, anche se non vivono più in città, così come i luoghi delle fotografie. Speriamo come ogni anno di ricevere tanto materiale, di solito la collaborazione è sempre tanta da parte dei cittadini”.

Come inviare il materiale

Il materiale fotografico potrà essere consegnato presso la sede della Proloco, in corso Dante 10/a, durante gli orari di apertura (martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12) oppure anche tramite mail all’indirizzo proloco.calolzio@libero.it. “Le foto possono essere sia in bianco e nero, ovviamente, che a colori – ha specificato Bonacina – naturalmente preferiremmo che venissero consegnate a mano in sede ma se per diversi motivi ciò non fosse possibile va bene anche via mail e poi provvederemo alla stampa. Contiamo di arrivare a 100-120 fotografie”. Ci sarà tempo fino a fine luglio per donare il proprio materiale.

Le altre iniziative

Nel frattempo la Proloco lavora su altre iniziative: come anticipato, infatti, sempre a novembre, per San Martino, si vorrebbe organizzare un raduno di auto storiche in centro Calolzio. “Stiamo prendendo contatti con le varie associazioni – ha spiegato Bonacina – non appena avremo il programma definitivo provvederemo a darne comunicazione”.