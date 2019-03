Ottimo inizio per il corso di autodifesa femminile organizzato dal comune

L’assessore Valsecchi: “Sono contenta perché le partecipanti si sono mostrate fin da subito cariche”

LECCO – E’ iniziato nel migliore dei modi il corso di autodifesa femminile organizzato dall’amministrazione comunale di Calolziocorte e tenuto dal Maestro Mirko Sanna e dagli istruttori del Defendo Krav Maga.

115 donne hanno partecipato alla prima lezione martedì scorso nella sala messa a disposizione dalla parrocchia di Sala.

“Sono contenta perché le partecipanti si sono mostrate fin da subito cariche – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi che ha organizzato il corso -. Purtroppo sentiamo parlare tutti i giorni di fatti di cronaca spiacevoli che vedono coinvolte delle donne e questo corso è utile per prevenire situazioni di pericolo e sapere come reagire in caso di bisogno”.

Lo stesso assessore Valsecchi ha provato sulla sua pelle situazioni di pericolo: “Il corso di autodifesa, che ho già frequentato in passato, è utile per imparare come comportarsi per limitare i rischi”.

115 le donne che stanno frequentando il corso: “Abbiamo deciso di chiudere le iscrizioni e mantenere un numero ‘contenuto’ per consentire agli insegnanti di seguire bene tutte le partecipanti e fare in modo che il corso sia efficace. Il Maestro Mirko Sanna e tutti gli istruttori sono persone molto professionali”.

Martedì prossimo la seconda lezione: “E’ veramente un bel gruppo che già dalla prima lezione ha dimostrato molta energia. Infine volevo ringraziare don Luca che ci ha concesso l’utilizzo della sala”.