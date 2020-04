Calolzio. 700 euro dagli Alpini per i Volontari del Soccorso

Il contributo delle penne nere calolziesi

700 euro per dare una mano ai Volontari del Soccorso

CALOLZIOCORTE – Anche il Gruppo Alpini di Calolziocorte “Pippo Milesi” risponde alla richiesta di aiuto dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte che da sempre, e più che mai in questa situazione di estrema emergenza, svolgono sul territorio della Val San Martino un attento, costante e preziosissimo operato. Ieri, venerdì 3 aprile, il direttivo ha disposto un bonifico di 700 euro in favore dell’Associazione per l’acquisto del materiale necessario.