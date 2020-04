Calolzio. A maggio niente Festa del Pascolo e Lucciolata

Un altro evento annullato a causa dell’emergenza sanitaria

La speranza è di riuscire a rinviarla più avanti

CALOLZIOCORTE – Sicuramente, quest’anno, non sarà a maggio la tradizionale Festa del Pascolo. L’emergenza coronavirus ha costretto l’organizzazione a prendere l’amara decisione. Sospesa anche la 41^ edizione della Lucciolata, camminata amatoriale capace di raccogliere ogni anno centinaia di partecipanti.

L’organizzazione, però, lascia intravedere uno spiraglio per non annullare completamente la manifestazione: “La festa era prevista dal 21 maggio al 7 giugno. Valuteremo solamente più avanti se ci saranno le condizioni per rinviarla nel corso dell’anno 2020″.