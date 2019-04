Abbattuto l’ex deposito delle bici alla stazione di Calolziocorte

Al suo posto verranno ricavati una decina di parcheggi

CALOLZIOCORTE – Con l’abbattimento del vecchio deposito delle bici è cominciato il piccolo restyling nella piazza della stazione di Calolziocorte.

Alcuni giorni fa il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi aveva firmato un’ordinanza per l’abbattimento dell’ex deposito delle biciclette di proprietà di Rfi, situato proprio di fronte al bar della stazione.

L’edifico, ormai abbandonato da una ventina di anni e in uno stato di degrado, veniva utilizzato come deposito delle biciclette per chi prendeva il treno per andare a scuola oppure al lavoro.

Il sindaco, essendo l’ex deposito situato in una zona di forte passaggio, ha chiesto quindi la messa in sicurezza della zona.

I lavori sono cominciati a inizio settimana e la casetta è stata quindi abbattuta per far posto a una decina di nuovi parcheggi che, insieme all’apertura del silos nella zona dell’interscambio ferro-gomma, dovrebbero facilitare la vita dei pendolari.