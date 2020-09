Calolzio. Al Cinema Auditorium tutto pronto per la 42^ rassegna film di qualità

8 proiezioni spalmate su 7 giorni e accesso in sicurezza

Tessere ancora disponili, ecco come fare per acquistarle

CALOLZIOCORTE – Il Cinema Auditorium di Calolziocorte riapre i battenti. Nello staff organizzativo (47 volontari impegnati nelle 8 proiezioni previste che saranno spalmate sui 7 giorni) c’è tanta voglia di ricominciare dopo l’improvvisa interruzione della scorsa stagione dettata dall’emergenza sanitaria.

Si aprirà lunedì 28 settembre (ore 21) la 42^ rassegna film di qualità organizzata dalla parrocchia San Martino Vescovo – Oratorio Maria Immacolata. Una riapertura in totale sicurezza, spiegano dallo staff organizzativo: “Oltre a tutte le misure previste per contrastare l’emergenza covid, la sala verrà sanificata ogni sera con l’ozono e verrà rilevata la temperatura all’entrata del cinema”.

Per mantenere gli stessi numeri degli anni scorsi e non penalizzare nessuno le proiezioni si svolgeranno tutte le sere, alle ore 21, da lunedì a domenica, con l’aggiunta di una proiezione alle ore 15 di mercoledì. Al momento dell’acquisto della tessera si dovrà scegliere il giorno di proiezione e il posto che saranno validi per tutta la rassegna (in caso si arrivasse in altri giorni si aspetterà la verifica di eventuali posti liberi). Un’organizzazione che consente di sopperire alla diminuzione dei posti in sala per via del distanziamento con un maggior numero di proiezioni. Questo sistema consentirà poi di avere tutte le sere 23 posti per i biglietti singoli oltre a quelli riservati ai tesserati.

Sarà possibile acquistare la nuova tessera presso il cinema Auditorium dalle ore 20.30 alle ore 22.30 tutte le sere (esclusi festivi e prefestivi) dal 1° al 15 settembre per i possessori della tessera della stagione 2019/2020, dal 16 settembre fino ad esaurimento posti per eventuali nuove tessere. All’acquisto sarà richiesto nome, cognome, numero di telefono e mail.

Presentando la tessera 2019/2020 si otterrà uno sconto del 30% sulla tessera 2020/2021. La rassegna prevede 32 film al costo di 60 euro. I primi 10 film saranno i film non effettuati nella rassegna 2019/2020.

IL VOLANTINO CON TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NUOVA RASSEGNA