Calolzio, al Lavello una festa per i 105 bimbi nati nel 2018

“Siamo nati noi!”, il comune di Calolziocorte festeggia i nuovi nati

L’assessore ai servizi sociali Tina Balossi: “Un bel momento di condivisione con la cittadinanza”

CALOLZIOCORTE – Un momento di incontro per festeggiare tutti i bambini nati a Calolziocorte nel 2018. “Siamo nati noi!” questo il titolo della festa che si è svolta questa mattina, sabato, al monastero del Lavello.

“L’evento ‘Siamo nati noi’ nasce tanti anni fa – ha detto l’assessore ai servizi sociali Tina Balossi -. Negli ultimi anni, però, veniva fatto all’interno dell’asilo ‘Insieme Giocando’ di via Padri Serviti, quest’anno abbiamo deciso di aprirci alla cittadinanza e venire al monastero del Lavello”.

La sala conferenze è stata allestita per accogliere i bambini di pochi mesi e trasformata in un piccolo punto giochi: “Nel 2018 sono nati 105 bambini: 53 maschi e 52 femmine – ha aggiunto -. Un grazie a Maria Cristina Arrigoni, responsabile dei servizi per la prima infanzia; Maura Boscolo, coordinatrice della cooperativa Sineresi partner nella gestione dei servizi e alle farmacie che ci hanno fornito alcuni gadget da regalare ai bimbi”.

Al centro della mattinata l’incontro con la dottoressa Marta Monciotti, psicoterapeuta, che ha parlato di “Fatica&bellezza – Incontro per genitori imperfetti”.

“Il messaggio è che i genitori hanno in testa un sacco di idee che spesso complicano la relazione con il bambino – ha detto la dottoressa -. Oggi c’è talmente tanta informazione che si crea confusione e si perde quella parte di istinto che i genitori hanno sempre avuto. Mentre una volta c’erano problematiche grosse, oggi tanti genitori vengono assaliti da dubbi che in realtà sono aspetti naturali del rapporto col bimbo, come se ci fosse un senso generale di inadeguatezza”.