Calolzio. Al Lavello, venerdì 3 luglio, l’intitolazione del piazzale a Padre Turoldo

Intervento di valorizzazione dell’area del Monastero di Santa Maria del Lavello grazie a fondi privati e Parco Adda Nord

Cerimonia il 3 luglio con istituzioni e realtà del territorio

CALOLZIOCORTE – Venerdì 3 luglio alle ore 10, nell’area esterna del Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, si terrà la cerimonia di presentazione della riqualificazione dell’area adiacente al complesso monumentale e l’intitolazione del piazzale a Padre David Maria Turoldo.

L’intervento è stato realizzato dall’Amministrazione comunale di Calolziocorte grazie al contributo economico di Cartiera dell’Adda e Sime Energia, in collaborazione con il Parco Adda Nord.

L’opera ha permesso di migliorare l’accessibilità al Monastero di Santa Maria del Lavello, uno dei luoghi simbolo della Val San Martino, senza alterare l’equilibrio ambientale dell’area. L’intervento ha previsto l’introduzione di specie arboree e arbustive autoctone e la realizzazione di una pavimentazione permeabile, con caratteristiche idrauliche assimilabili a quelle di un prato erboso.

È stata inoltre ampliata la via di accesso principale, con la realizzazione di un marciapiede dotato di percorso per non vedenti e di una pista ciclopedonale lungo le mura del complesso conventuale, con l’obiettivo di valorizzare l’intero contesto dal punto di vista culturale e naturalistico.

Nel corso della cerimonia verrà ufficialmente intitolato il piazzale a Padre David Maria Turoldo (1916-1992), sacerdote dell’Ordine dei Servi di Maria e figura centrale della poesia e della riflessione religiosa del Novecento, legato alla storia del Santuario del Lavello.

All’evento prenderanno parte il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il consigliere delegato alla cultura del Parco Adda Nord Ignazio Ravasi e il sindaco di Olginate Marco Passoni, oltre ai rappresentanti delle aziende coinvolte.

Sono previsti anche interventi di rappresentanti del mondo religioso e culturale, tra cui Padre Espedito d’Agostini, priore dell’Abbazia di Sant’Egidio di Fontanella, e il professor Mauro Manzoni, autore di studi dedicati alla figura di Turoldo. Una rappresentanza degli alunni della scuola “Caterina Cittadini” leggerà la motivazione dell’intitolazione.

La cerimonia si concluderà con la benedizione della targa da parte dell’arciprete don Antonio Vitali e la partecipazione delle realtà associative del territorio.