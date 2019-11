Calolzio. Al vaglio soluzioni per nuovi parcheggi in zona stazione e al cimitero

In commissione la discussione su alcune nuove proposte

Sosta vietata in piazza Veneto, 3/4 stalli per la sosta breve

CALOLZIOCORTE – La maggioranza ha presentato in commissione alcune idee sulle modifiche al piano della sosta. “Sono soltanto alcune proposte che portiamo sul tavolo della discussione – ha chiarito il sindaco Marco Ghezzi -. Non c’è nulla di definitivo, siamo aperti a nuove idee”.

Tra le novità la creazione di 3/4 stalli per la sosta breve accanto a piazza Vittorio Veneto, di fronte al Mel, dove oggi c’è il marciapiede. Una soluzione che andrebbe incontro ai negozi favorendo la sosta breve per piccole commissioni. Nel sotto piazza, invece, l’intenzione è quella di trasformare tutti gli stalli in abbonamento (strisce gialle), con una sensibile riduzione del prezzo, togliendo le strisce blu che attualmente non vengono utilizzate. “L’obiettivo è quello di riempire un parcheggio che al momento è sotto utilizzato”.

Sulla piazza non si potrà parcheggiare: ci sarà solo uno stallo per carico/scarico, probabilmente uno per disabili e si sta verificando la possibilità di riservare uno spazio per auto elettriche – ibride. Sempre per quanto riguarda il centro città l’idea è di togliere i parcheggi auto in via Colleoni, lasciare quelli per le moto e aggiungere uno spazio per carico/scarico. All’inizio di via F.lli Calvi, infine, il bar Ke Post ha chiesto uno spazio esterno per mettere dei tavolini che il comune ha individuato nel piccolo parcheggio attualmente riservato alle moto.

Sempre sul fronte parcheggi, nel Documento unico di Programmazione (DUP) che riguarda i prossimi tre anni, sono stati inseriti alcuni possibili interventi. L’amministrazione ha chiesto a Rfi di acquisire una parte dell’area di fronte all’ex cinema Manzoni per la creazione di un parcheggio con una ventina di posti a lisca di pesce: “Siamo in attesa di capire la richiesta economica da parte delle ferrovie”. Stesso discorso per il cimitero: il comune è in trattativa con Rfi per la cessione di un’area che garantirebbe la realizzazione di una settantina di posti. Sul tavolo anche la sistemazione dell’area di fronte al monastero del Lavello per la sistemazione del prato che, già oggi, è utilizzato come parcheggio.

Sempre Rfi ha presentato una possibile soluzione per l’ampliamento del sottopasso in via Cantelli a Sala. L’ipotesi è quella di realizzare un nuovo sottopasso ferroviario spostato di alcuni metri verso Calolzio in prossimità dell’elettrodotto. Infine, l’anno prossimo si dovrebbe chiudere anche la partita per il silos dell’interscambio in zona stazione: è prevista una spesa di circa 90 mila euro per le opere di adeguamento.