Calolzio, al via dal 4 maggio i lavori di asfaltatura

Lavori in via Guagnellini, Volta, Oneta e Innominato

Le asfaltature saranno realizzate durante il periodo diurno

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio, l’impresa Coges di Cerete (BG) eseguirà lavori di rifacimento del manto stradale sulle seguenti vie: via Guagnellini, via Volta, via Oneta, parcheggio di via Innominato.

Si precisa che i lavori saranno realizzati durante il periodo diurno dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18. Negli orari indicati sarà completamente interdetta la circolazione veicolare, con deviazione dei mezzi su percorsi stradali opportunamente presegnalati e consigliati.

In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi.